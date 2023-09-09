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مجموعة العشرين ترى أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل

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2023-09-09 | 07:01
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مجموعة العشرين ترى أن &quot;الأزمات المتتالية&quot; تهدد النمو العالمي على المدى الطويل
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مجموعة العشرين ترى أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل

 
 
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