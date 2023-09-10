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الوكالة الوطنية: الوضع الامني ما زال متوترا في مخيم عين الحلوة مع تجدد الاشتباكات عند الرابعة فجرا بشكل متقطّع
آخر الأخبار
2023-09-10 | 01:51
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الوكالة الوطنية: الوضع الامني ما زال متوترا في مخيم عين الحلوة مع تجدد الاشتباكات عند الرابعة فجرا بشكل متقطّع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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