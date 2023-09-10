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الوكالة الوطنية: الوضع الامني ما زال متوترا في مخيم عين الحلوة مع تجدد الاشتباكات عند الرابعة فجرا بشكل متقطّع

آخر الأخبار
2023-09-10 | 01:51
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الوكالة الوطنية: الوضع الامني ما زال متوترا في مخيم عين الحلوة مع تجدد الاشتباكات عند الرابعة فجرا بشكل متقطّع
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الوكالة الوطنية: الوضع الامني ما زال متوترا في مخيم عين الحلوة مع تجدد الاشتباكات عند الرابعة فجرا بشكل متقطّع

 
 
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