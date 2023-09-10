البزري للـLBCI: قرار نصب الخيم في صيدا للهاربين من اشتباكات عين الحلوة كان جيدا انسانيا ولكن كان متسرعا من الناحية السياسية والاجتماعية والاستقرار الصيداوي بحيث قد تكون له تداعيات سلبية والارض تابعة للبلدية

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