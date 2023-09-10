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الراعي: لوجوب انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف فيوضع حدّ للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الادارية والامنية والتفسير العشوائي للدستور فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية

آخر الأخبار
2023-09-10 | 04:41
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الراعي: لوجوب انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف فيوضع حدّ للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الادارية والامنية والتفسير العشوائي للدستور فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية
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الراعي: لوجوب انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف فيوضع حدّ للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الادارية والامنية والتفسير العشوائي للدستور فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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