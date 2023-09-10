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الوكالة الوطنية للإعلام: مواجهات عنيفة بين فتح والإسلاميين في عين الحلوة عصراً طاولت قذائفها أماكن مختلفة في صيدا

آخر الأخبار
2023-09-10 | 10:24
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الوكالة الوطنية للإعلام: مواجهات عنيفة بين فتح والإسلاميين في عين الحلوة عصراً طاولت قذائفها أماكن مختلفة في صيدا
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الوكالة الوطنية للإعلام: مواجهات عنيفة بين فتح والإسلاميين في عين الحلوة عصراً طاولت قذائفها أماكن مختلفة في صيدا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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