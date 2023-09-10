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موسكو تعلن فوز حزب "روسيا الموحدة" بزعامة بوتين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها روسيا

آخر الأخبار
2023-09-10 | 17:43
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موسكو تعلن فوز حزب &quot;روسيا الموحدة&quot; بزعامة بوتين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها روسيا
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موسكو تعلن فوز حزب "روسيا الموحدة" بزعامة بوتين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها روسيا

 
 
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