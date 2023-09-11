وضاح صادق للـLBCI: الفرنسي اليوم في وضع يبحث فيه عن مخارج إقتصادية للأزمة التي تمر بها الدول الأوروبية بشكل عام والفرنسيين بشكل خاص وهذه المخارج يمكن أن تكون من خلال إيران أو من خلال المشاريع التي يحضر لها في لبنان

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