آلان عون للـLBCI: الحوار مع حزب الله هدفه كسر الجمود الموجود والتيار يبادر من خلال هذا الحوار من أجل فتح كوة في هذا الجدار المغلق

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول إسرائيلي: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول إسرائيلي: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو

آلان عون للـLBCI: نحن فريق لا قطيعة له مع أحد وكل المسارات تحاول أن توصل إلى خرق ما أو إتفاق ما يغير المعادلة الجامدة التي نحن فيها