أ.ف.ب نقلا عن مسؤول إسرائيلي: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو

النصاب لم يكتمل لعقد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث موجة النزوح السوري الجديدة إلى لبنان واستعيض عنها بدعوة الوزراء الحاضرين والقادة الأمنيين إلى اجتماع تشاوري في مكتب الرئيس ميقاتي

النصاب لم يكتمل لعقد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث موجة النزوح السوري الجديدة إلى لبنان واستعيض عنها بدعوة الوزراء الحاضرين والقادة الأمنيين إلى اجتماع تشاوري في مكتب الرئيس ميقاتي

آلان عون للـLBCI: الحوار مع حزب الله هدفه كسر الجمود الموجود والتيار يبادر من خلال هذا الحوار من أجل فتح كوة في هذا الجدار المغلق