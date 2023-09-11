بدء إجتماع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع الفصائل الفلسطينية وهيئة العمل المشتركة في لبنان

150 قتيلًا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في ليبيا

150 قتيلًا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في ليبيا

في لحظة مرعبة... كلب ثائر يهاجم إبنة الـ 11 سنة قبل أن يهاجم رجلين حاولا إيقافه! (فيديو)