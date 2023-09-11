معلومات الـ LBCI: عبارة "الخطر الوجودي" حُذفت من البيان مع أن قائد الجيش ركز في اول مداخلته على توصيف واقع النزوح بهذه الدرجة من الخطورة

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