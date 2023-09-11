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الجيش يوقف عزو ضبايا أحد المطلوبين الثمانية في قتل أبو أشرف العرموشي وذلك بعد اصابته اصابة خطيرة في صدره في الاشتباكات ونقله الى احدى مستشفيات صيدا

آخر الأخبار
2023-09-11 | 11:40
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الجيش يوقف عزو ضبايا أحد المطلوبين الثمانية في قتل أبو أشرف العرموشي وذلك بعد اصابته اصابة خطيرة في صدره في الاشتباكات ونقله الى احدى مستشفيات صيدا
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الجيش يوقف عزو ضبايا أحد المطلوبين الثمانية في قتل أبو أشرف العرموشي وذلك بعد اصابته اصابة خطيرة في صدره في الاشتباكات ونقله الى احدى مستشفيات صيدا

 
 
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