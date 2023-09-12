بوتين: تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا لن يؤدي إلّا "إلى إطالة أمد النزاع"

معلومات الـLBCI: لودريان أكد للرئيس بري دعمه لمبادرته الحوارية وشدد أمام بري على أهمية الحوار ثم الحوار

معلومات الـLBCI: لودريان أكد للرئيس بري دعمه لمبادرته الحوارية وشدد أمام بري على أهمية الحوار ثم الحوار

بوتين: 270 ألف روسي انضمّوا "طوعًا" إلى الجيش في "الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة"