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ميقاتي: موازنة العام 2024 مقبولة وكان هناك اجماع كامل في مجلس الوزراء على تبنيها

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2023-09-12 | 06:25
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ميقاتي: موازنة العام 2024 مقبولة وكان هناك اجماع كامل في مجلس الوزراء على تبنيها
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ميقاتي: موازنة العام 2024 مقبولة وكان هناك اجماع كامل في مجلس الوزراء على تبنيها

 
 
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