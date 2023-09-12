ميقاتي: موازنة العام 2024 مقبولة وكان هناك اجماع كامل في مجلس الوزراء على تبنيها

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ميقاتي: أدعو مجلس النواب الى اجتماعات متواصلة ونحن على استعداد لأن نكون مع مجلس النواب في ورشة واحدة للقيام بخطوات إنقاذية لازمة وانتخاب رئيس الجمهورية يبقى على سلّم الأولويّات