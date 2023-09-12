ميقاتي: أدعو مجلس النواب الى اجتماعات متواصلة ونحن على استعداد لأن نكون مع مجلس النواب في ورشة واحدة للقيام بخطوات إنقاذية لازمة وانتخاب رئيس الجمهورية يبقى على سلّم الأولويّات

تعرضوا للجلد وأكلوا طعام الحيوانات... إنقاذ 14 طفلاً من "بيت الرعب" بعد الظروف "الفظيعة" التي عاشوها!

تعرضوا للجلد وأكلوا طعام الحيوانات... إنقاذ 14 طفلاً من "بيت الرعب" بعد الظروف "الفظيعة" التي عاشوها!

ميقاتي: موازنة العام 2024 مقبولة وكان هناك اجماع كامل في مجلس الوزراء على تبنيها