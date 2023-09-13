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o
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o
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o
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ميقاتي يترأس اجتماعا لبنانيا فلسطينيا لبحث الوضع في مخيم عين الحلوة
آخر الأخبار
2023-09-13 | 04:37
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ميقاتي يترأس اجتماعا لبنانيا فلسطينيا لبحث الوضع في مخيم عين الحلوة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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