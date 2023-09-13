الجميل بعد لقائه لودريان: يجب أن يلاقينا حزب الله في منتصف الطريق إذا نريد الكلام عن الرئاسة لكن لدينا قناعة أن حزب الله لديه منطق إستقواء وفرض وتهديد

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