الجميل بعد لقائه لودريان: عبرنا عن موقفنا من الأزمة التي يمر بها البلد ونعتبر أن المؤسسات والنظام الديمقراطي رهينة السلاح والإستقواء وطالما أن هذا الواقع موجود فالإستحقاقت مضروبة

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