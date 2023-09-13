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تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض

آخر الأخبار
2023-09-13 | 15:46
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تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
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تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض

 
 
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