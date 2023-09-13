المرصد السوري: انفجارات في ريفي حمص وطرطوس جراء قصف إسرائيلي جديد

تيننتي: المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية

تيننتي: المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية

عيد ميلاد ابنة الـ13 سنة يتحول إلى كارثة... القيء انتشر في كل المكان وهذا ما حدث!