الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هزة ارتدادية بمركز زلزال الحوز شمالي المغرب خلال ساعات الليل
آخر الأخبار
2023-09-14 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هزة ارتدادية بمركز زلزال الحوز شمالي المغرب خلال ساعات الليل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
ارتدادية
بمركز
زلزال
الحوز
شمالي
المغرب
ساعات
الليل
التالي
الفرد ماضي للـ LBCI: اكاديمية بشير الجميل مستمرة طالما هناك طلاب ومنذ العام 2019 تعطي دورتين وقمنا بتخريج نحو 700 طالب وطالبة من مختلف الاعمار وهي مفتوحة للجميع
شركة Executive Aircraft services وصاحبها طلال وهاب تردان على النائب وضاح الصادق
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:00
شرطةُ دبي تحبط عمليةَ تهريبٍ أكثرَ من 13 طناً من أقراصِ الكبتاغون
أخبار دولية
07:00
شرطةُ دبي تحبط عمليةَ تهريبٍ أكثرَ من 13 طناً من أقراصِ الكبتاغون
0
أخبار لبنان
06:47
اجتماع لبحث الشأن التربوي ...الحلبي: بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار
أخبار لبنان
06:47
اجتماع لبحث الشأن التربوي ...الحلبي: بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار
0
منوعات
06:26
مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟
منوعات
06:26
مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟
0
أخبار دولية
05:54
الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط "معظم" القتلى جراء الفيضانات في ليبيا
أخبار دولية
05:54
الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط "معظم" القتلى جراء الفيضانات في ليبيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:00
شرطةُ دبي تحبط عمليةَ تهريبٍ أكثرَ من 13 طناً من أقراصِ الكبتاغون
أخبار دولية
07:00
شرطةُ دبي تحبط عمليةَ تهريبٍ أكثرَ من 13 طناً من أقراصِ الكبتاغون
0
أخبار لبنان
06:47
اجتماع لبحث الشأن التربوي ...الحلبي: بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار
أخبار لبنان
06:47
اجتماع لبحث الشأن التربوي ...الحلبي: بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار
0
منوعات
06:26
مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟
منوعات
06:26
مقتل طيّار عشريني بعد تحطّم طائرته...قدر أم جريمة مدبّرة؟
0
أخبار دولية
05:54
الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط "معظم" القتلى جراء الفيضانات في ليبيا
أخبار دولية
05:54
الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط "معظم" القتلى جراء الفيضانات في ليبيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-08-12
المشي يومياً يمنح فوائد صحية عديدة...تعرّفوا عليها!
صحة وتغذية
2023-08-12
المشي يومياً يمنح فوائد صحية عديدة...تعرّفوا عليها!
0
فنّ
2023-08-11
مايا نعمة تتحوّل إلى دمية باربي حقيقيّة.. تحوّل صادم بالمكياج (فيديو)
فنّ
2023-08-11
مايا نعمة تتحوّل إلى دمية باربي حقيقيّة.. تحوّل صادم بالمكياج (فيديو)
0
فنّ
2023-09-10
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
فنّ
2023-09-10
بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-23
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-23
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:14
قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا
أمن وقضاء
02:14
قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
14:03
قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مطار بيروت... Blacklisted؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مطار بيروت... Blacklisted؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أزمة متجددة في اللجنة الأولمبية اللبنانية تهدد مشاركة لبنان في الفاعليات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أزمة متجددة في اللجنة الأولمبية اللبنانية تهدد مشاركة لبنان في الفاعليات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في مهمة متجددة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في مهمة متجددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل يتم تنظيم وجود السوريين على الاراضي اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هل يتم تنظيم وجود السوريين على الاراضي اللبنانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ألغام أرضية تنفجر بعابرين غير شرعيين إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ألغام أرضية تنفجر بعابرين غير شرعيين إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في قمم عرسال برك للصرف الصحي وعوارض الترسبات..صحيّة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في قمم عرسال برك للصرف الصحي وعوارض الترسبات..صحيّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عين الحلوة: مؤامرة واتصال من دولة خارجية للتوتير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
عين الحلوة: مؤامرة واتصال من دولة خارجية للتوتير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
09:57
هل تحوّل الإشكال بين وائل جسار وصابر الرباعي الى عراك بالأيدي؟
فنّ
09:57
هل تحوّل الإشكال بين وائل جسار وصابر الرباعي الى عراك بالأيدي؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مطار بيروت... Blacklisted؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
مطار بيروت... Blacklisted؟
3
آخر الأخبار
15:46
تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
آخر الأخبار
15:46
تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض
4
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
منوعات
14:41
دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)
5
خبر عاجل
11:25
جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
خبر عاجل
11:25
جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
6
امن وقضاء
17:22
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
امن وقضاء
17:22
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
7
أخبار لبنان
13:41
بلدية مغدوشة: عدم مسؤوليتنا عن أي حادث قد يتعرض له الشبان عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة اشتباكات عين الحلوة
أخبار لبنان
13:41
بلدية مغدوشة: عدم مسؤوليتنا عن أي حادث قد يتعرض له الشبان عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة اشتباكات عين الحلوة
8
صحة وتغذية
14:27
هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!
صحة وتغذية
14:27
هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More