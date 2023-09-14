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الفرد ماضي للـ LBCI: بعض الشباب لديهم روح القيادة لذلك نريد تقديم نهج وفكر بشير الجميل والحدث يظهر القائد الفعلي
آخر الأخبار
2023-09-14 | 03:24
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الفرد ماضي للـ LBCI: بعض الشباب لديهم روح القيادة لذلك نريد تقديم نهج وفكر بشير الجميل والحدث يظهر القائد الفعلي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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