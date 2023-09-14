الفرد ماضي للـ LBCI: بعض الشباب لديهم روح القيادة لذلك نريد تقديم نهج وفكر بشير الجميل والحدث يظهر القائد الفعلي

الفرد ماضي للـ LBCI: اكاديمية بشير الجميل مستمرة طالما هناك طلاب ومنذ العام 2019 تعطي دورتين وقمنا بتخريج نحو 700 طالب وطالبة من مختلف الاعمار وهي مفتوحة للجميع

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