ياسين للـLBCI: الرصد المحلّي مهمّ جدًا من قبل متطوعين وجمعيات بيئيّة الذين يرصدون الحريق ويرسلون صورًا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب لمكافحته والانذار عنه

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خطار للـLBCI: بما خصّ العنصر البشري في الدفاع المدني فالوضع تحسّن مع تثبيت عدد جديد من المتطوعين لكنها تبقى غير كافية أما بالنسبة للموضوع اللوجيستي فمستمرون بالحد الادنى لان آلياتنا عمرها 23 عاما وكلها استُهلكت