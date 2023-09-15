وزير البيئة ناصر ياسين للـLBCI: وضعنا مع وزارة الزراعة خطة لمتابعة ومكافحة الحرائق وطريقة للرصد والانذار المبكر للحرائق

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وزير البيئة للـLBCI: الخطة التي أطلقناها تشمل كل المناطق والتغير المناخي بات يزيد من حدّة ووتيرة الحرائق والقناعة في لبنان تفيد بأن معظم الحرائق ناتجة عن الاهمال البشري