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LBCI

العميد ريمون خطار للـLBCI: عام 2021 قمنا بحوالي 14 ألف عملية اطفاء حريق وفي 2022 نزلت النسبة الى 7 الاف و2023 وصولا الى شهر آب انخفضت الى 5 الاف ووقت الذروة للحرائق هو بين ايلول وتشرين

آخر الأخبار
2023-09-15 | 03:37
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العميد ريمون خطار للـLBCI: عام 2021 قمنا بحوالي 14 ألف عملية اطفاء حريق وفي 2022 نزلت النسبة الى 7 الاف و2023 وصولا الى شهر آب انخفضت الى 5 الاف ووقت الذروة للحرائق هو بين ايلول وتشرين
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العميد ريمون خطار للـLBCI: عام 2021 قمنا بحوالي 14 ألف عملية اطفاء حريق وفي 2022 نزلت النسبة الى 7 الاف و2023 وصولا الى شهر آب انخفضت الى 5 الاف ووقت الذروة للحرائق هو بين ايلول وتشرين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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خطار للـLBCI: التغير المناخي هو جزء من مجموعة عوامل ممكن أن تؤثر إلى انتشار الحريق لكنّ 95% من الحرائق من صنع الانسان عن جهل أو عن قصد
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