خطار للـLBCI: بما خصّ العنصر البشري في الدفاع المدني فالوضع تحسّن مع تثبيت عدد جديد من المتطوعين لكنها تبقى غير كافية أما بالنسبة للموضوع اللوجيستي فمستمرون بالحد الادنى لان آلياتنا عمرها 23 عاما وكلها استُهلكت

التالي

العميد ريمون خطار للـLBCI: عام 2021 قمنا بحوالي 14 ألف عملية اطفاء حريق وفي 2022 نزلت النسبة الى 7 الاف و2023 وصولا الى شهر آب انخفضت الى 5 الاف ووقت الذروة للحرائق هو بين ايلول وتشرين