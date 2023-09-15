الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: طوافات تابعة للجيش اللبناني ووحدات عسكرية تشارك في إخماد حرائق في أحراج بلدات باتر وبسابا- الشوف وبحنين- جزين وحرار- عكار وبيت عوكر- زغرتا إلى جانب وحدات من الدفاع المدني

آخر الأخبار
2023-09-15 | 12:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: طوافات تابعة للجيش اللبناني ووحدات عسكرية تشارك في إخماد حرائق في أحراج بلدات باتر وبسابا- الشوف وبحنين- جزين وحرار- عكار وبيت عوكر- زغرتا إلى جانب وحدات من الدفاع المدني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: طوافات تابعة للجيش اللبناني ووحدات عسكرية تشارك في إخماد حرائق في أحراج بلدات باتر وبسابا- الشوف وبحنين- جزين وحرار- عكار وبيت عوكر- زغرتا إلى جانب وحدات من الدفاع المدني

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

طوافات

تابعة

للجيش

اللبناني

ووحدات

عسكرية

تشارك

إخماد

حرائق

أحراج

بلدات

وبسابا-

الشوف

وبحنين-

وحرار-

عوكر-

زغرتا

وحدات

الدفاع

المدني

LBCI التالي
الجيش الأوكراني يؤكد "تحرير" بلدة أندرييفكا قرب باخموت
إحصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و15 جريحًا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:39

الاتحاد الأوروبي يوافق على نسخة محدّثة من لقاح موديرنا

LBCI
أخبار لبنان
14:35

حلقة خاصة على الـLBCI بمناسبة الذكرى الـ٤١ على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه...

LBCI
منوعات
14:26

زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!

LBCI
أخبار دولية
14:21

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي نتانياهو الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:39

الاتحاد الأوروبي يوافق على نسخة محدّثة من لقاح موديرنا

LBCI
منوعات
14:26

زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!

LBCI
أخبار دولية
14:21

البيت الأبيض: بايدن سيلتقي نتانياهو الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
منوعات
14:00

في مشهد مرعب... دراجة "أشباح" دون دراج تتجول في الشارع! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:45

خطار للـLBCI: المصيبة الاكبر هي صعوبة إطفاء النفايات وهذا كله استنزاف واستهلاك لعناصر الدفاع المدني والمعدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-31

في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة

LBCI
منوعات
2023-09-05

انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!

LBCI
منوعات
2023-09-11

حاولت أن تخلّص صديقتها من العنف المنزلي الذي كانت تتعرض له... فواجهت مصيراً مؤلماً!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

هل حان وقت السلام في اليمن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

جولة لودريان الثالثة لم تكن ثابتة وبحث عن أفكار جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أصحاب الهمم يستحقون الأفضل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

العمال السوريون يغزون قطاع العمل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من عين الحلوة طريق نحو تحرير القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مخيم عين الحلوة عاصمة شتات بفصائل كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لبنان يسير بخطة بيئية لمكافحة الحرائق.. فهل ينجح بإقناع دول العالم بأنه يستحق المساعدة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:06

قرار لمصرف لبنان حول إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية

LBCI
خبر عاجل
02:06

ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت ..واستقرار بسعر الغاز

LBCI
امن وقضاء
04:26

بالاسماء والخريطة: هذه المناطق اللبنانية هي الاكثر عرضة للحرائق (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:08

هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط

LBCI
منوعات
15:03

أرادت أن تحتفل بزفافها من دون أطفال... ما فعلته أغضب المدعوين!

LBCI
فنّ
04:28

ابنة نقولا الأسطا الحسناء تأسر القلوب بجمالها... ووالدها: بذكر سميّتك عالمسرح

LBCI
خبر عاجل
05:41

معطيات الـLBCI: الموفد الفرنسي بصدد التحضير للعودة الى لبنان لعقد لقاء في قصر الصنوبر لبحث موضوع الأجوبة التي تلقاها من الأطراف على الأسئلة الموجهة من قبل السفارة الفرنسية اليهم

LBCI
أمن وقضاء
13:43

موسم الحرائق.. ما هي المناطق الأكثر خطورة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More