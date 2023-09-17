باسيل خلال حفل اطلاق الولاية الجديدة لرئاسة التيار 2023-2027: نلتقي تحت عنوان "تجديد الثقة" وهذا معنى التزكية للمرّة الثالثة لأن التيّار الذي لديه حريّة الخيار حدّد خياره وخياره هو ثقة بمساري وبخياراتي التياريّة والوطنية ودعوة لي لمواصلة نفس المسار

باسيل: المسلسل النضالي للاصلاح لا يتوقف والتيّار يحقّق اهم انجاز بالجمهورية اللبنانية وهو المحاسبة ونهاية زمن اللاعقاب وصولاً للعقاب الفعلي والمحاسبة ليست عملا ثأريا بالسياسة بل هي نضافة بالسياسة

باسيل: المسلسل النضالي للاصلاح لا يتوقف والتيّار يحقّق اهم انجاز بالجمهورية اللبنانية وهو المحاسبة ونهاية زمن اللاعقاب وصولاً للعقاب الفعلي والمحاسبة ليست عملا ثأريا بالسياسة بل هي نضافة بالسياسة

تخلصت من الجثة بعد أن تعفنت... قتلت زوجها واحتفظت بجثته يومين أسفل السرير في غرفة نومهما والتفاصيل صادمة!