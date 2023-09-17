باسيل: لا نستطيع أن نحافظ على وطننا اذا هاجر كل شعبنا وتم استبدالنا بشعوب اخرى ولو كانت جارة وشقيقة

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باسيل: لا فريق الممانعة قادر على فرض رئيس لا يمثلّنا ولا يمثّل وجداننا وناسنا وفي نفس الوقت فريق المعارضة لا يستطيع أن يفرض على فريق الممانعة رئيسا يتحداه وهنا منطق الحوار والتفاهم يفرض حاله اذا اردنا الخروج من الفراغ والانهيار