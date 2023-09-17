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باسيل: اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم وبفعل الشفافية تمنحهم القدرة على محاسبة من يتولى مسؤولية الادارة
آخر الأخبار
2023-09-17 | 05:49
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باسيل: اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم وبفعل الشفافية تمنحهم القدرة على محاسبة من يتولى مسؤولية الادارة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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