أ.ف.ب: طائرة قطرية وصلت إلى إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة

علاقة "مروّعة" بينهما... أب وابنته يواجهان عقوبة السجن بعد العثور على جثث أطفالهما في قبو منزلهما!

علاقة "مروّعة" بينهما... أب وابنته يواجهان عقوبة السجن بعد العثور على جثث أطفالهما في قبو منزلهما!

أ.ف.ب: نقل ستة مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق مع واشنطن