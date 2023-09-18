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أ.ف.ب: طائرة قطرية وصلت إلى إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة
آخر الأخبار
2023-09-18 | 05:53
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أ.ف.ب: طائرة قطرية وصلت إلى إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة
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