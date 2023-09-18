التحكم المروري: 3 قتلى نتيجة اصطدام سيارة بعامود إنارة على اوتوستراد الغازية باتجاه صور

ثلاثة جرحى بعملية طعن في جامعة في أستراليا

ثلاثة جرحى بعملية طعن في جامعة في أستراليا

أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع: إقلاع طائرة قطرية تقل السجناء الأميركيين السابقين من إيران