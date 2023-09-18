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o
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o
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o
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o
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الوكالة الوطنية: استمرار انقطاع المياه عن الاشرفية واهالي المنطقة جددوا مناشدتهم المعنيين للاسراع في التحرك
آخر الأخبار
2023-09-18 | 11:11
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الوكالة الوطنية: استمرار انقطاع المياه عن الاشرفية واهالي المنطقة جددوا مناشدتهم المعنيين للاسراع في التحرك
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