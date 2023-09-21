الجميل: لانشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للنازحين السوريين في لبنان وما هي المناطق التي أتوا منها وهل هم لاجئين سياسيين أم مهاجرين اقتصادييين بالاضافة إلى تسهيل العودة الامنة إلى سوريا ونزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يزورون سوريا كل فترة

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