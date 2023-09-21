الجميل: لاغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتقديم الحوافز المالية والمساعدات المالية للعائدين إلى سوريا وإعادة التوطين في بلدان ثالثة أو إعادة توزيعهم لان لبنان لا يمكنه أن يتحمل وحده هذا الثقل على الاقتصاد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك