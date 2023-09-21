الجميل: لترحيل المدانين إلى سوريا وتسجيل المواليد السوريين في لبنان بالاضافة إلى أنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية-السورية كمرحلة أولية لعودتهم أو إعادة توطينهم أو توزيعهم في بلدان أخرى

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