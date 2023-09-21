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الجميل: للتنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية الداخلية بحق النازحين السوريين في لبنان وخصوصا لحماية اليد العاملة اللبنانية
آخر الأخبار
2023-09-21 | 10:18
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الجميل: للتنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية الداخلية بحق النازحين السوريين في لبنان وخصوصا لحماية اليد العاملة اللبنانية
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