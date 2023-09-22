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احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و4 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

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2023-09-21 | 23:56
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و4 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و4 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

 
 
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