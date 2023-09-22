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جولة تفقدية لقائد الجيش العماد جوزف عون على المناطق الحدوديّة في البقاع الشمالي

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2023-09-22 | 04:32
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جولة تفقدية لقائد الجيش العماد جوزف عون على المناطق الحدوديّة في البقاع الشمالي
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جولة تفقدية لقائد الجيش العماد جوزف عون على المناطق الحدوديّة في البقاع الشمالي

 
 
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