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نتانياهو من الأمم المتحدة: ليس للفلسطينيين "فيتو" على العلاقات العربية الإسرائيلية
آخر الأخبار
2023-09-22 | 09:27
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نتانياهو من الأمم المتحدة: ليس للفلسطينيين "فيتو" على العلاقات العربية الإسرائيلية
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