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o
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o
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باسيل من عكار: طريق التفاهم الوحيد هو الحوار والتيّار لا يمكن أن يكون ضد الحوار المجدي والجدّي لكننا حريصون على نجاحه عبر تحديد ظروفه
آخر الأخبار
2023-09-24 | 06:55
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باسيل من عكار: طريق التفاهم الوحيد هو الحوار والتيّار لا يمكن أن يكون ضد الحوار المجدي والجدّي لكننا حريصون على نجاحه عبر تحديد ظروفه
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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