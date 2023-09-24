باسيل من عكار: طريق التفاهم الوحيد هو الحوار والتيّار لا يمكن أن يكون ضد الحوار المجدي والجدّي لكننا حريصون على نجاحه عبر تحديد ظروفه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك