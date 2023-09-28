أوّل غواصة تايوانية... خطوة على مسار الحكم الذاتيّ

تكشف تايوان اليوم عن أول غواصة محليّة الصنع، في خطوة تندرج في إطار مساعي الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتيّ لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الصين.