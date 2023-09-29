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الدفاع المدني يواصل عمليات اهماد حريق الدبية متحديا الصعوبات ولا سيطرة على الحريق بعد

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2023-09-29 | 15:11
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الدفاع المدني يواصل عمليات اهماد حريق الدبية متحديا الصعوبات ولا سيطرة على الحريق بعد
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الدفاع المدني يواصل عمليات اهماد حريق الدبية متحديا الصعوبات ولا سيطرة على الحريق بعد

 
 
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