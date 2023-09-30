الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السيطرة على حريق صيدا
آخر الأخبار
2023-09-30 | 15:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السيطرة على حريق صيدا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التالي
أكثر من 100 ألف شخص فروا من ناغورني قره باغ
نصار أصدرت قرارها الظني في جريمة أحداث وادي الجاموس في عكار
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:20
التحرك الفرنسي لن يتوقف... (النهار)
صحف اليوم
00:20
التحرك الفرنسي لن يتوقف... (النهار)
0
أخبار دولية
00:10
الحزب الشعبوي المعارض لمساعدة كييف يفوز في انتخابات سلوفاكيا
أخبار دولية
00:10
الحزب الشعبوي المعارض لمساعدة كييف يفوز في انتخابات سلوفاكيا
0
أخبار دولية
00:05
حزب غباغبو يرفض نتائج الانتخابات المحلية في ساحل العاج
أخبار دولية
00:05
حزب غباغبو يرفض نتائج الانتخابات المحلية في ساحل العاج
0
أخبار دولية
00:00
ثلاثة قتلى جراء اشتباكات خلال الحملة الانتخابية في ليبيريا
أخبار دولية
00:00
ثلاثة قتلى جراء اشتباكات خلال الحملة الانتخابية في ليبيريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
23:49
أسرار الصحف 1-10-2023
اسرار
23:49
أسرار الصحف 1-10-2023
0
أخبار لبنان
16:32
باسيل جدد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس على اساس رؤية واضحة
أخبار لبنان
16:32
باسيل جدد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس على اساس رؤية واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:29
أول طبيب نفسي لبناني في الأكاديمية الوطنية للطبّ في فرنسا.. من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
16:29
أول طبيب نفسي لبناني في الأكاديمية الوطنية للطبّ في فرنسا.. من هو؟
0
موضة وجمال
16:01
من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)
موضة وجمال
16:01
من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-29
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
منوعات
2023-09-29
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
0
منوعات
2023-09-28
هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟
منوعات
2023-09-28
هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟
0
منوعات
2023-09-29
لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة
منوعات
2023-09-29
لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة
0
أخبار دولية
2023-09-08
كييف تدين "انتخابات زائفة" نظمتها روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة
أخبار دولية
2023-09-08
كييف تدين "انتخابات زائفة" نظمتها روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:32
باسيل جدد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس على اساس رؤية واضحة
أخبار لبنان
16:32
باسيل جدد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس على اساس رؤية واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:29
أول طبيب نفسي لبناني في الأكاديمية الوطنية للطبّ في فرنسا.. من هو؟
تقارير نشرة الاخبار
16:29
أول طبيب نفسي لبناني في الأكاديمية الوطنية للطبّ في فرنسا.. من هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
باسيل من زحلة يحذّر من خطورة ملف النزوح ويشيد بمزايا اللامركزية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
باسيل من زحلة يحذّر من خطورة ملف النزوح ويشيد بمزايا اللامركزية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
حفل موسيقي تحت عنوان موسيقى في ليل رحبة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
حفل موسيقي تحت عنوان موسيقى في ليل رحبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بالموسيقى والغناء.. صيدا تقاوم التطرّف
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بالموسيقى والغناء.. صيدا تقاوم التطرّف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صيدا تحتفي بمهرجانها هذا العام في خان الافرنج
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صيدا تحتفي بمهرجانها هذا العام في خان الافرنج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسؤول العمليات بمركز بعلبك الاقليمي في الدفاع المدني: نقص البدلات وقلة عدد خراطيم المياه
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسؤول العمليات بمركز بعلبك الاقليمي في الدفاع المدني: نقص البدلات وقلة عدد خراطيم المياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
خطر الحرائق مستمر... ماذا عن يوم الاحد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
خطر الحرائق مستمر... ماذا عن يوم الاحد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محميات طبيعية لاشجار مميزة في جرود بعلبك الهرمل.. هل هي محمية من الحرائق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محميات طبيعية لاشجار مميزة في جرود بعلبك الهرمل.. هل هي محمية من الحرائق؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:52
هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:52
هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس
2
منوعات
12:30
أول تصريح لثنائي زفاف الحمدانية... العروس مصابة في ساقيها هذا ما قاله العريس!
منوعات
12:30
أول تصريح لثنائي زفاف الحمدانية... العروس مصابة في ساقيها هذا ما قاله العريس!
3
منوعات
06:28
طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!
منوعات
06:28
طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!
4
منوعات
04:55
هل حريق قاعة أفراح الحمدانية مفتعل؟... وقائع صادمة تسربّت وصديق العريس يكشف تفاصيل جديدة: ما علاقة أجهزة التبريد؟
منوعات
04:55
هل حريق قاعة أفراح الحمدانية مفتعل؟... وقائع صادمة تسربّت وصديق العريس يكشف تفاصيل جديدة: ما علاقة أجهزة التبريد؟
5
امن وقضاء
08:00
شبكة نصب واحتيال في بيروت على رأسها لبنانيّ صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ
امن وقضاء
08:00
شبكة نصب واحتيال في بيروت على رأسها لبنانيّ صاحب شركة للإنتاج الفنّيّ
6
منوعات
11:20
رواية صادمة حصلت ليلة زفاف الحمدانية... مالك القاعة أخذ كاميرات المراقبة والأموال من الخزنة وهرب بهذه الطريقة!
منوعات
11:20
رواية صادمة حصلت ليلة زفاف الحمدانية... مالك القاعة أخذ كاميرات المراقبة والأموال من الخزنة وهرب بهذه الطريقة!
7
منوعات
14:11
اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!
منوعات
14:11
اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!
8
منوعات
11:37
انتظرت دورها في مطار فلوريدا وهي عارية تمامًا من الخصر إلى الأسفل... والركاب من حولها في صدمة! (فيديو)
منوعات
11:37
انتظرت دورها في مطار فلوريدا وهي عارية تمامًا من الخصر إلى الأسفل... والركاب من حولها في صدمة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More