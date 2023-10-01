أ.ف.ب نقلا عن إعلام تركي: انفجار قرب مقر البرلمان في أنقرة

البستاني للـLBCI: الأهم من انتخاب الرئيس هو الاتفاق على برنامج رئاسي.. وهذا الاستحقاق هو لبناني بامتياز

البستاني للـLBCI: الأهم من انتخاب الرئيس هو الاتفاق على برنامج رئاسي.. وهذا الاستحقاق هو لبناني بامتياز

ندى البستاني للـLBCI: كتيار وطني حر نحن مع انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن ولكن اليوم نواجه صعوبة في انتخاب الرئيس ولكن الأهم اليوم هو الاتفاق على برنامج رئاسي