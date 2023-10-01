باسيل: أعداد النازحين باتت أكبر من قدرة الأرض على استيعابهم وسياسيًا نحن صمدنا وتحملنا كل الضغوطات لدرجة العقوبات لكن لبنان لا يحتمل والخطر أصبح كبيرًا

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باسيل من بعلبك: الجيش في عيوننا وقلبنا لا نتكلّم عليه كمؤسّسة لكننا نعلم أين التلكؤ والتقاعس إذًا نتكلّم على افراد وضباط وقادة فيه متواطئين سياسيًا ومستفيدين ماديًا من شبكات التهريب