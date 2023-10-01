باسيل من بعلبك: الجيش في عيوننا وقلبنا لا نتكلّم عليه كمؤسّسة لكننا نعلم أين التلكؤ والتقاعس إذًا نتكلّم على افراد وضباط وقادة فيه متواطئين سياسيًا ومستفيدين ماديًا من شبكات التهريب

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