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بايدن يؤكد أن واشنطن "لن تتخلى عن أوكرانيا" رغم الإتفاق لتجنب الإغلاق
آخر الأخبار
2023-10-01 | 12:16
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بايدن يؤكد أن واشنطن "لن تتخلى عن أوكرانيا" رغم الإتفاق لتجنب الإغلاق
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