كنعان بعد لجنة المال: قررنا إحالة ملف حقوق السحب العام إلى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق ولا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة

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