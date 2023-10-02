نصرالله: يُقال هناك وساطة جديدة بعد ايام لحل ملف الحدود البرية ويربطون ملف الحدود البرية بالملف الرئاسيّ أو حتى بالمفاوضات الإيرانية الأميركية فأقول لهم: "حاجي تسخفوا" وسندعم أي خطوة تسعى إلى تحرير الأرض

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